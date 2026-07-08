BiH dobija 5,8 miliona dolara za klimatske projekte

Globalni fond za okoliš finansira dvije nove inicijative u Bosni i Hercegovini ukupne vrijednosti gotovo 5,8 miliona dolara, s ciljem jačanja klimatske transparentnosti, zaštite ekosistema i primjene rješenja zasnovanih na prirodi.

Inicijative provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Njihova realizacija trebala bi doprinijeti boljem izvještavanju o klimatskim promjenama, unapređenju donošenja odluka u oblasti okoliša, obnovi ekosistema i ispunjavanju klimatskih obaveza Bosne i Hercegovine.

Zvanični početak projekata obilježen je početnim radionicama održanim na Trebeviću 7. i 8. jula, na kojima su učestvovali predstavnici institucija i partnera iz cijele zemlje.

Ulaganje u ekosisteme i klimatsku otpornost

Prvi projekt, pod nazivom „Uvođenje rješenja zasnovanih na prirodi za osiguranje otpornih ekosistema, zelenu obnovu i održive izvore prihoda“, vrijedan je 4,83 miliona dolara. Cilj je očuvanje biodiverziteta, obnova ekosistema, održivo upravljanje zemljištem i jačanje otpornosti na klimatske promjene, uz stvaranje novih mogućnosti za lokalne zajednice.

Projekt će biti realizovan u saradnji s entitetskim ministarstvima, institucijama Brčko distrikta BiH, Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, fondovima za zaštitu okoliša i drugim domaćim partnerima.

Druga inicijativa, „Jačanje unaprijeđenog okvira transparentnosti u Bosni i Hercegovini“, finansirana je sa 912.649 dolara. Njome će biti unaprijeđeni domaći kapaciteti za izradu inventara emisija stakleničkih plinova, izvještavanje o klimatskim promjenama i upravljanje okolišnim podacima u skladu s Pariškim sporazumom.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac istakao je da ovi projekti predstavljaju važno ulaganje u održivu budućnost Bosne i Hercegovine, uz jačanje klimatske transparentnosti, bolje upravljanje okolišem i ispunjavanje međunarodnih obaveza.

Rezidentni predstavnik UNDP-a Renaud Meyer naglasio je da efikasna klimatska akcija zahtijeva snažne institucije i očuvane ekosisteme. Prema njegovim riječima, projekti će unaprijediti upravljanje na više od 42.500 hektara zaštićenih područja, uvesti prakse održivog upravljanja zemljištem na 15.000 hektara i doprinijeti izbjegavanju približno 2,35 miliona tona CO₂ ekvivalentnih emisija tokom naredne dvije decenije.

Iz UNDP-a je saopćeno da pokretanje ovih inicijativa predstavlja nastavak dugogodišnjeg partnerstva s Bosnom i Hercegovinom u oblasti klimatske akcije i održivosti okoliša. Globalni fond za okoliš kroz ove projekte podržava mjere koje štite prirodu, jačaju otpornost i stvaraju nove mogućnosti za zajednice širom zemlje.