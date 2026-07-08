Grad Tuzla objavio javni poziv za podršku projektima iz poduzetništva i poljoprivrede

Javni poziv Grad Tuzla objavljen je za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu, a namijenjen je podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavijestila je zainteresirane organizacije da je javni poziv objavljen 6. jula 2026. godine na službenoj internet stranici Grada Tuzle.

Sredstva će biti dodjeljivana na projektnoj osnovi, prema uslovima, postupku i kriterijima definisanim LOD metodologijom. Riječ je o metodologiji koja se koristi za transparentnu dodjelu sredstava za finansiranje projekata neprofitnih organizacija po standardima Evropske unije.

Cilj javnog poziva je podrška projektima koji doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede, kao važnih oblasti definisanih važećom Strategijom razvoja Grada Tuzle. Na poziv se mogu prijaviti projekti koji će biti realizovani na području Tuzle i koji su u interesu krajnjih korisnika iz ovog grada.

Prijave otvorene do 27. jula

Javni poziv Grad Tuzla otvoren je 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za dostavljanje prijava je 27. juli 2026. godine.

Za zainteresirane organizacije i potencijalne aplikante u četvrtak, 9. jula 2026. godine, u 10 sati bit će organizovan informativni sastanak, odnosno Info dan. Sastanak će biti održan u sali za sastanke u prizemlju glavne zgrade Gradske uprave Tuzla.

Na Info danu bit će predstavljeni uslovi javnog poziva, način apliciranja, ciljevi, kriteriji i druga važna pitanja za učešće u ovom postupku.

Iz Službe napominju da su uz tekst javnog poziva objavljene i Smjernice za aplikante, koje detaljno pojašnjavaju sva važna pitanja u vezi s prijavom. Dokumentacija, obrasci i tekst poziva dostupni su na službenoj internet stranici Grada Tuzle.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, na brojeve telefona 035/307-380, 035/307-386 i 035/307-387, kao i putem e-mail adresa navedenih u javnom pozivu i smjernicama za aplikante.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavijestila je zainteresirane organizacije da je javni poziv objavljen 6. jula 2026. godine na službenoj internet stranici Grada Tuzle.

Sredstva će biti dodjeljivana na projektnoj osnovi, prema uslovima, postupku i kriterijima definisanim LOD metodologijom. Riječ je o metodologiji koja se koristi za transparentnu dodjelu sredstava za finansiranje projekata neprofitnih organizacija po standardima Evropske unije.

Cilj javnog poziva je podrška projektima koji doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede, kao važnih oblasti definisanih važećom Strategijom razvoja Grada Tuzle. Na poziv se mogu prijaviti projekti koji će biti realizovani na području Tuzle i koji su u interesu krajnjih korisnika iz ovog grada.

Prijave otvorene do 27. jula

Javni poziv Grad Tuzla otvoren je 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za dostavljanje prijava je 27. juli 2026. godine.

Za zainteresirane organizacije i potencijalne aplikante u četvrtak, 9. jula 2026. godine, u 10 sati bit će organizovan informativni sastanak, odnosno Info dan. Sastanak će biti održan u sali za sastanke u prizemlju glavne zgrade Gradske uprave Tuzla.

Na Info danu bit će predstavljeni uslovi javnog poziva, način apliciranja, ciljevi, kriteriji i druga važna pitanja za učešće u ovom postupku.

Iz Službe napominju da su uz tekst javnog poziva objavljene i Smjernice za aplikante, koje detaljno pojašnjavaju sva važna pitanja u vezi s prijavom. Dokumentacija, obrasci i tekst poziva dostupni su na službenoj internet stranici Grada Tuzle.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, na brojeve telefona 035/307-380, 035/307-386 i 035/307-387, kao i putem e-mail adresa navedenih u javnom pozivu i smjernicama za aplikante.