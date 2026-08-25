Grad Tuzla traži hitne mjere zbog emisija iz Termoelektrane Tuzla

Povećana emisija prašine iz Termoelektrane Tuzla izazvala je zabrinutost građana, a iz Grada Tuzla poručuju da je potrebno poduzeti dodatne mjere kako bi se zaštitili kvalitet zraka i zdravlje stanovništva.

Prema informacijama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, na Bloku 4 Termoelektrane Tuzla došlo je do privremenog povećanja emisije prašine zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Posljedica je bilo nakupljanje pepela u koševima elektrofiltera i smanjenje njihove efikasnosti.

Iz Grada Tuzla navode da cijene angažman tehničkih službi na otklanjanju problema, ali smatraju da, osim hitne sanacije, treba utvrditi i uzroke problema te poduzeti mjere kako se slična situacija ne bi ponovila.

Naglašavaju da Tuzla decenijama daje značajan doprinos elektroenergetskom sistemu Federacije BiH, dok istovremeno ulaže sredstva u zaštitu okoliša i poboljšanje uslova života građana. Zbog toga očekuju odgovoran rad Termoelektrane Tuzla, redovno održavanje postrojenja i dosljednu primjenu propisa iz oblasti zaštite okoliša.

Od Elektroprivrede BiH zatraženo je hitno otklanjanje uzroka povećane emisije prašine i osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera, kao i povećanje ulaganja u tekuće održavanje, remonte i kapitalnu revitalizaciju blokova Termoelektrane Tuzla.

Grad Tuzla traži i nezavisnu procjenu tehničkog stanja elektrofiltera i drugih sistema za kontrolu emisija, ubrzavanje projekata odsumporavanja i denitrifikacije te modernizaciju opreme za smanjenje emisija prašine, sumpor-dioksida i azotnih oksida.

Među zahtjevima su i sistemsko rješavanje pitanja šljake, pepela i otpadnih voda, kontinuiran i nezavisan monitoring kvaliteta zraka, javna dostupnost podataka o emisijama te jasno definirani rokovi i odgovornost za realizaciju mjera.

Od Elektroprivrede BiH zatraženo je i da Gradskom vijeću Tuzla dostavi konkretan višegodišnji plan ulaganja u Termoelektranu Tuzla, sa pregledom potrebnih investicija, rokovima realizacije, procijenjenim vrijednostima i izvorima finansiranja.

Posebno se insistira na ubrzanju projekata odsumporavanja i denitrifikacije, uz poruku da građani imaju pravo znati koje se mjere provode, u kojim rokovima i kakvi su njihovi rezultati.

Grad Tuzla očekuje i pojačan inspekcijski nadzor nad radom Termoelektrane Tuzla od nadležnih federalnih institucija, kao i poduzimanje zakonom propisanih mjera ukoliko budu utvrđene nepravilnosti ili prekoračenja dozvoljenih emisija.

Iz Grada poručuju da ne traže obustavljanje rada Termoelektrane Tuzla, već njen zakonit, siguran i odgovoran rad, te najavljuju nastavak praćenja kvaliteta zraka i korištenje raspoloživih zakonskih mehanizama radi zaštite okoliša i zdravlja građana.