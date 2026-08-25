Preminula direktorica portala Mondo BiH Ivana Šimundža

Arnela Šiljković - Bojić

Direktorica informativnog portala Mondo BiH Ivana Šimundža preminula je danas u Banjoj Luci, a vijest o njenoj smrti izazvala je tugu među kolegama i u medijskoj zajednici.

Od Ivane Šimundže oprostili su se i zaposleni portala Mondo BiH, podsjećajući na njen veliki doprinos radu i razvoju redakcije, ali i na odnos koji je godinama gradila s kolegama.

Pamte je kao posvećenu profesionalnu, kolegicu i prijateljicu koja je imala važnu ulogu u svakodnevnom radu redakcije.

„Ivana je bila naša lokomotiva, pogonska snaga i glava našeg kolektiva. Bila je naša drugarica, koleginica, savjetnica. Svijet bez nje, od danas je mračnije mjesto. Iskreno saučešće porodici, prijateljima, kolegama i poznanicima“, poručili su iz redakcije portala Mondo BiH.

Posljednji ispraćaj i sahrana Ivane Šimundže bit će obavljeni u četvrtak, 27. augusta, na groblju Sveti Marko u Banjoj Luci.

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