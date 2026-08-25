EPBiH: “Za dvije godine u termoelektrane uloženo 180 miliona KM vlastitih sredstava”

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem u kojem je predstavila podatke o ulaganjima u termoelektrane, stanju proizvodnih kapaciteta i izazovima s kojima se suočava elektroenergetski sektor. Iz ovog javnog preduzeća navode da su u protekle dvije i po godine značajna sredstva usmjerena u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde, ali i upozoravaju na probleme s nedovoljnim količinama uglja iz rudnika Koncerna EPBiH.

Saopćenje Elektroprivrede BiH prenosimo u cijelosti:

“Od 2024. do polovine 2026. godine, Elektroprivreda BiH je uložila 180 miliona KM vlastitih sredstava u održavanje, ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona KM više nego tokom perioda 2015. – 2023. godina.

Rezultat ovih ulaganja je očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027.godini u odnosu na 2026-tu, za oko 36 posto.

Sredstava su uložena u održavanje i remont postrojenja, ekološka ulaganja čime je dio sredstava usmjeren na smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima, povećanje pouzdanosti i stabilniju proizvodnju električne energije kao i očuvanje domaćih proizvodnih kapaciteta, te smanjenje zavisnost od uvoza električne energije.

Među ključnim izazovima s kojima se Elektroprivreda BiH kao proizvođač 80 posto električne energije iz uglja suočava, jesu nedovoljne količine uglja isporučene iz rudnika Koncerna EPBiH. Ozbiljan problem za rudnike u Koncernu EPBiH predstavljaju devastirana ležišta uglja zbog velikog zaostatka u otkrivci, koji je postojao i prije formiranja Koncerna EPBiH.

Ležišta uglja u rudnicima Koncerna EPBiH su dobrim dijelom istrošena jer, eksploataciju uglja nisu pratili radovi na otkrivci. Ovakav decenijski rad doveo je u tešku poziciju trenutne rudničke proizvodne pogone.

Elektroprivreda BiH ima potrebu za nabavkom nedostajućih količina uglja na tržištu, što dodatno povećava troškove proizvodnje” – saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.