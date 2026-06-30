Potrošnja struje porasla za oko 20 posto, iz EPBiH poručuju da je sistem stabilan

Potrošnja struje u Bosni i Hercegovini porasla je posljednjih dana za oko 20 posto, a iz JP Elektroprivreda BiH poručuju da elektroenergetski sistem funkcioniše stabilno uprkos visokim temperaturama.

Toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu i region doveo je do povećane upotrebe rashladnih uređaja, što se direktno odrazilo na potrošnju električne energije. Iz EPBiH su za Fenu naveli da je rast potrošnje zabilježen u odnosu na mjesec maj, te da je riječ o očekivanoj pojavi tokom ljetnih mjeseci.

Iako je potrošnja struje osjetno veća, iz Elektroprivrede BiH ističu da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o sigurnosti snabdijevanja. Kako su saopćili, sistem je stabilan, a kompanija raspolaže dovoljnim količinama električne energije za potrebe svojih kupaca.

Iz EPBiH podsjećaju da se slična dinamika potrošnje bilježila i ranijih godina tokom ljetnih perioda, posebno u danima kada visoke temperature traju duže i kada građani intenzivnije koriste klima uređaje.

Važnu ulogu u pokrivanju ljetnih opterećenja imaju i obnovljivi izvori energije, posebno solarne elektrane. Njihov doprinos je značajan tokom dnevnih sati, ali iz EPBiH napominju da izazov ostaje pokrivanje povećane potrošnje u noćnim satima, kada solarni kapaciteti ne proizvode električnu energiju.

Stručnjaci upozoravaju da ekstremno visoke temperature mogu izazvati određene poteškoće u radu elektroenergetskog sistema, ali se najveći dio mogućih rizika odnosi na prijenosnu mrežu, kojom upravlja Nezavisni operator sistema u BiH.