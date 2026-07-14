Lakić: Elektroprivreda BiH plaća ugalj koji ne dobije, a potom skupo kupuje struju

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ocijenio je da su aktuelni problemi u poslovanju Elektroprivrede Bosne i Hercegovine posljedica sistema koji godinama povezuje ovu kompaniju s rudnicima unutar koncerna.

U sastavu koncerna posluju rudnici Breza, Bila, Kakanj, Đurđevik, Kreka, Zenica i Gračanica, dok Rudnik Banovići nije njegov dio. Termoelektrane Tuzla i Kakanj posluju u okviru Elektroprivrede BiH i za proizvodnju električne energije koriste ugalj iz rudnika.

Prema Lakićevim navodima, rudnici Elektroprivredi BiH dostavljaju avansne fakture za planirane količine uglja, koje kompanija plaća u cijelosti. Tim novcem rudnici isplaćuju plate zaposlenicima i obaveze prema dobavljačima, dok većina njih nije u mogućnosti redovno izmirivati doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje te osiguranje od nezaposlenosti.

Takva praksa, kako je naveo, traje gotovo tri decenije, a ukupan dug rudnika samo po osnovu doprinosa premašio je milijardu KM.

Problem nastaje i kada rudnici ne isporuče količine uglja za koje su unaprijed plaćeni. Elektroprivreda BiH u tim slučajevima plaća planiranu proizvodnju, ali ne dobija dovoljno uglja za rad termoelektrana u Tuzli i Kaknju.

Manja proizvodnja uglja dovodi do manje proizvodnje električne energije u termoelektranama. Budući da Elektroprivreda BiH kao javni snabdjevač mora osigurati električnu energiju za građane i privredu, nedostajuće količine kupuje na tržištu po cijenama koje su veće od domaćih proizvodnih cijena.

Na taj način kompanija, prema Lakićevom obrazloženju, istovremeno plaća ugalj koji nije isporučen u planiranoj količini i dodatno izdvaja novac za kupovinu električne energije na tržištu.

Lakić tvrdi da su ovi problemi ranije prepoznati te da je bilo očekivano da će dugogodišnji izazovi utjecati na poslovanje Elektroprivrede BiH i stabilnost energetskog sistema Federacije BiH.

Elektroprivreda BiH je tokom ove godine kroz dokapitalizaciju u rudnike Kakanj i Kreka uložila oko 20 miliona KM za nabavku opreme. Vlada Federacije BiH osigurala je i 15 miliona KM Rudniku Banovići za opremu kojom bi trebala biti povećana proizvodnja uglja.

Za projekat pravedne tranzicije sa Svjetskom bankom pripremljeno je dodatnih 160 miliona KM. Projektom su obuhvaćeni rudnici Kreka i Banovići, zatvaranje Rudnika Zenica, prenamjena rudničkih područja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te penzionisanje rudara.

Prema procjenama federalnog ministra, Rudnik Kreka bi uz novu opremu mogao povećati proizvodnju za dodatnih 200.000 tona uglja.