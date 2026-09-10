Građani Tuzle danas mogu isprobati nove izborne tehnologije

Nove izborne tehnologije građani Tuzle danas će moći praktično isprobati u okviru simulacije koju organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu.

Prva simulacija bit će održana danas u Bingo City Centeru Tuzla, u periodu od 16 do 19 sati, a građani će imati priliku upoznati se sa načinom na koji će funkcionisati novi uređaji koji se uvode u izborni proces.

Tokom simulacije moći će isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića.

Predstavnici nadležnih institucija bit će dostupni i za pitanja građana o primjeni novih izbornih tehnologija i načinu na koji će one funkcionisati tokom glasanja.

Simulacije i u subotu na tri lokacije

Građani koji danas ne budu u mogućnosti učestvovati, novu priliku imat će u subotu, 12. septembra, kada će simulacije biti organizovane na tri lokacije u Tuzli.

Na Trgu slobode simulacija će biti održana od 10 do 12 sati, na Panonskim jezerima od 13 do 15 sati, dok će građani u Robnoj kući Tuzlanka nove izborne tehnologije moći isprobati od 16 do 18 sati.

Iz Gradske izborne komisije Tuzla ranije su istakli da je važno da se građani prije izbora upoznaju sa promjenama i novim načinom glasanja, zbog čega ih pozivaju da posjete jednu od lokacija na kojima će biti održane simulacije.