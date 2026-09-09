CIK BiH 11. septembra provodi testne izbore širom zemlje

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine provest će 11. septembra testne izbore u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, u periodu od 9 do 15 sati.

Testiranje će biti organizovano kao simulacija izbornog procesa s ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uslovima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju.

U svakoj općini i gradu bit će određeno po jedno imaginarno biračko mjesto, dok će se u pojedinim lokalnim zajednicama testiranje provoditi i na biračkim mjestima koja se koriste tokom redovnog izbornog procesa.

Iz Centralne izborne komisije BiH pozvali su birače da učestvuju u testnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa.

Testiranje se provodi uoči Općih izbora u Bosni i Hercegovini, zakazanih za 4. oktobar 2026. godine.