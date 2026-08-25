CIK objavio koliko bi biračima trebalo vremena za glasanje na izborima

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke iz ranijih testiranja novih izbornih tehnologija, koji pokazuju koliko bi biračima moglo biti potrebno vremena da obave glasanje.

Tokom pilot-projekta provedenog na Lokalnim izborima 2024. godine, na biračkim mjestima na kojima su korišteni optički skeneri prosječno vrijeme glasanja iznosilo je između 40 i 44,9 sekundi.

Skeneri su korišteni na 145 biračkih mjesta, a njih 143 radila su bez većih problema. Čak 140 biračkih mjesta zatvoreno je na vrijeme, što, prema podacima CIK-a, pokazuje da korištenje nove tehnologije nije dovelo do značajnijeg produženja procesa glasanja.

Predstojeći Opći izbori bit će zahtjevniji jer će birači dobiti veći broj glasačkih listića. Iz CIK-a navode da se zbog toga posebna pažnja posvećuje testiranju opreme, simulacijama izbornog dana, obuci članova biračkih odbora i tehničkog osoblja, ali i edukaciji građana.

CIK je u međuvremenu izmijenio i dizajn glasačkih listića kako bi njihova obrada putem optičkih skenera bila što brža.

Rezultati pilot-projekta pokazali su i da je 98 posto rezultata elektronski preneseno, dok je preostali dio morao biti obrađen drugim putem zbog opterećenja sigurne internet mreže nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Iz Centralne izborne komisije poručuju da cilj uvođenja novih tehnologija nije zakomplikovati proces glasanja, već ubrzati obradu rezultata, smanjiti mogućnost ljudske greške i povećati transparentnost izbornog procesa.

Prije šire primjene novih tehnologija CIK BiH je na Lokalnim izborima 2024. proveo četiri pilot-projekta, nakon čega su izrađeni završni izvještaj i studija izvodljivosti.