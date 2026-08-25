Golden Hour Brunette, hit boja kose za kraj ljeta

Nedžida Sprečaković
Golden Hour Brunette, hit boja kose za kraj ljeta
Foto: Ilustracija

Golden Hour Brunette novi je trend bojenja kose koji će posebno privući brinete željne promjene bez potpunog prelaska na svjetlije nijanse. Spoj bogate smeđe baze te medenih, zlatnih i karamel tonova stvara efekat kose prirodno posvijetljene nakon dana provedenih na suncu.

Naziv je dobila po toploj svjetlosti neposredno prije zalaska sunca. Umjesto naglašenih pramenova i velikih kontrasta, ova tehnika zasniva se na blagim prijelazima između duboke smeđe boje i tankih svjetlijih pramenova. Kosa tako dobija dodatnu dimenziju, toplinu i izražen sjaj.

Golden Hour Brunette odgovara prirodnim brinetama koje žele osvježiti izgled, ali zadržati dubinu osnovne boje. Jedna od prednosti ove nijanse je jednostavnije održavanje, jer se diskretni pramenovi stapaju s prirodnom kosom, zbog čega izrast nije toliko uočljiv.

Željeni efekat može se postići balayage tehnikom ili veoma tankim pramenovima u tonovima meda i karamela. Važno je izbjeći oštre prijelaze, dok završni gloss tretman može dodatno naglasiti zlatne odsjaje i kosi dati blistav izgled.

Za očuvanje sjaja preporučuje se korištenje hranjive maske jednom sedmično, kao i seruma koji zaglađuje vlas. Golden Hour Brunette dovoljno je topla da zadrži izgled kose okupane ljetnim suncem, ali i dovoljno elegantna za početak jeseni.

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