Golden Hour Brunette, hit boja kose za kraj ljeta

Golden Hour Brunette novi je trend bojenja kose koji će posebno privući brinete željne promjene bez potpunog prelaska na svjetlije nijanse. Spoj bogate smeđe baze te medenih, zlatnih i karamel tonova stvara efekat kose prirodno posvijetljene nakon dana provedenih na suncu.

Naziv je dobila po toploj svjetlosti neposredno prije zalaska sunca. Umjesto naglašenih pramenova i velikih kontrasta, ova tehnika zasniva se na blagim prijelazima između duboke smeđe boje i tankih svjetlijih pramenova. Kosa tako dobija dodatnu dimenziju, toplinu i izražen sjaj.

Golden Hour Brunette odgovara prirodnim brinetama koje žele osvježiti izgled, ali zadržati dubinu osnovne boje. Jedna od prednosti ove nijanse je jednostavnije održavanje, jer se diskretni pramenovi stapaju s prirodnom kosom, zbog čega izrast nije toliko uočljiv.

Željeni efekat može se postići balayage tehnikom ili veoma tankim pramenovima u tonovima meda i karamela. Važno je izbjeći oštre prijelaze, dok završni gloss tretman može dodatno naglasiti zlatne odsjaje i kosi dati blistav izgled.

Za očuvanje sjaja preporučuje se korištenje hranjive maske jednom sedmično, kao i seruma koji zaglađuje vlas. Golden Hour Brunette dovoljno je topla da zadrži izgled kose okupane ljetnim suncem, ali i dovoljno elegantna za početak jeseni.