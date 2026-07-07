Stanjivanje kose: Pet znakova koje ne treba ignorisati

Stanjivanje kose najčešće ne počinje naglo, već se razvija postepeno, kroz male promjene koje mnogi primijete tek kada kosa izgubi vidljiv volumen.

Promjene na kosi mogu biti povezane sa stresom, hormonskim promjenama, godinama, manjkom određenih nutrijenata, ali i stanjima kože glave poput peruti, seboreje ili upalnih promjena na vlasištu. Dermatolozi upozoravaju da kosa često pokazuje i šire stanje organizma, zbog čega nagle promjene ne treba zanemariti.

Jedan od prvih znakova da se kosa stanjuje može biti tanji rep. Ako gumicu za kosu možete obmotati više puta nego ranije ili rep djeluje osjetno manji, moguće je da je kosa izgubila dio gustoće. Kod nekih osoba promjena se prvo vidi na razdjeljku, koji postaje širi, dok se kod drugih sve više nazire tjeme, posebno na vrhu glave.

Na stanjivanje kose mogu ukazivati i kraće, slabije dlake koje ne izgledaju kao uobičajena nova kosa. Pramenovi mogu postati lomljiviji, tanji na dodir i skloniji pucanju, naročito ako je kosa često izložena toploti, farbanju ili agresivnim tretmanima. Dodatni znak je pojačano ispadanje, posebno ako se veća količina kose zadržava na četki, jastuku, odjeći ili nakon pranja.

Iako je svakodnevno opadanje određenog broja vlasi normalno, nagla promjena u količini ispadanja kose može biti razlog za oprez. Cleveland Clinic navodi da pojačano ispadanje može biti povezano sa stresom, bolešću, naglim hormonalnim promjenama, ali i drugim zdravstvenim faktorima, zbog čega je važno utvrditi uzrok, a ne samo tretirati posljedicu.

Prvi korak u očuvanju kose je nježnija njega. Prečesto vezanje u čvrste frizure, jaka toplota, grubo češljanje i hemijski tretmani mogu dodatno oslabiti vlas. Kod osoba koje imaju perut, svrab ili crvenilo vlasišta, korisno je obratiti pažnju i na zdravlje kože glave, jer upalna stanja mogu doprinijeti opadanju kose.

Ishrana također ima važnu ulogu. Kosi su potrebni proteini, vitamini, minerali i zdrave masnoće, ali dodatke ishrani ne bi trebalo uzimati nasumično. Ako postoji sumnja na manjak željeza, vitamina D, probleme sa štitnom žlijezdom ili hormonski disbalans, dermatolog može preporučiti odgovarajuće analize. Američka akademija za dermatologiju navodi da se u procjeni gubitka kose, zavisno od simptoma, mogu koristiti pregled vlasišta, test povlačenja kose, krvne pretrage ili drugi dermatološki pregledi.

Stanjivanje kose ne znači uvijek trajan gubitak, ali što se ranije reaguje, veće su šanse da se pronađe uzrok i uspori daljnje opadanje. Posebno je važno potražiti stručni savjet ako se pojave naglo opadanje, pečati bez kose, bol, svrab, crvenilo ili perutanje vlasišta.