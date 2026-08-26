Zabranjeno kupanje na plaži u Crnoj Gori zbog bakterija

Na kupalištu „Donja Lastva 01“ u Tivtu privremeno je zabranjeno kupanje nakon što su analize pokazale da morska voda ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta.

Prema informacijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, redovno uzorkovanje obavljeno 18. augusta, kao i dodatne kontrole 21. i 24. augusta, pokazale su povećan broj bakterija E. coli i crijevnih enterokoka.

Zbog rezultata analiza korisniku kupališta naloženo je da istakne crvenu zastavicu, kojom se posjetioci upozoravaju da je kupanje zabranjeno.

Zabrana će ostati na snazi sve dok nove analize ne potvrde da je kvalitet morske vode ponovo u skladu sa propisanim vrijednostima i da ne predstavlja rizik za kupače.

Morsko dobro Crne Gore zatražilo je od Instituta za biologiju mora nova vanredna uzorkovanja, a kontrole će biti nastavljene dok voda na ovom kupalištu ponovo ne ispuni sve potrebne uslove za sigurno kupanje.