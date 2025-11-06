Dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Tuzli

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Dan žalosti u Crnoj Gori proglašen je nakon stravičnog požara u Domu penzionera u Tuzli, gdje je 11 osoba izgubilo život, a desetine su povrijeđene javlja RTCG. Vlada je odlučila da se na zgradama državnih organa, lokalnih uprava i javnih ustanova istog dana spuštaju zastave na pola koplja, u znak pijeteta prema žrtvama i njihovim porodicama.

U odluci izvršne vlasti navedeno je da se odgađaju ili otkazuju javni događaji zabavnog i kulturnog karaktera, te da u ugostiteljskim objektima ne bude emitovane muzike, kako bi se obilježavanje dana žalosti poštivalo u cijeloj državi. Medijima je upućen apel da prilagode svoje programe, i da vijesti prate s posebnom pažnjom i odgovornošću.

Premijer i članovi Vlade u svojim su izjavama izrazili najdublje saučešće porodicama nastradalih, te izrazili solidarnost sa građanima Bosne i Hercegovine. Dan žalosti u Crnoj Gori, kako je ocijenjeno iz vrha države, predstavlja znak zajedničke tuge i podrške u trenutku kada se cijela regija suočava sa posljedicama ove tragedije.

