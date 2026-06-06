Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne jutros je pretežno vedro, dok je u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, saopćeno je iz FHMZ-a.

U Tuzli je jutros u 8 sati izmjereno 16 stepeni, pretežno je oblačno, a relativna vlažnost zraka iznosi 83 posto. Barometarski pritisak u Tuzli je 983,1 hPa.

Temperature zraka u 8 sati u ostalim gradovima iznosile su: Sokolac 14, Banja Luka i Prijedor 15, Gradačac, Ivan Sedlo, Livno, Sanski Most, Srebrenica, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinje 20 i Mostar 21 stepen.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz lokalne pljuskove. U Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu puhat će južni i jugozapadni vjetar, dok će u ostalim područjima puhati sjeverni i sjeveroistočni.

Dnevna temperatura zraka kretat će se od 20 do 26 stepeni, a na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni.