Tuzla danas među najtoplijim gradovima u BiH, izdato narandžasto upozorenje

Jutros je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme, a pred građanima je još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati iznosile su: Bjelašnica 16, Sokolac 18, Bugojno 20, Ivan Sedlo i Sarajevo 21, Doboj, Livno i Zenica 22, Jajce, Sanski Most i Tuzla 23, Bihać 25, Bijeljina 27, Trebinje 28, te Gradačac i Mostar 29 stepeni Celzijusa.

Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 33 i 40 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Tuzlu

U Tuzli se danas očekuje vrlo vruć dan, s temperaturama koje će u popodnevnim satima dostizati i do 37 stepeni. Nebo će biti gotovo vedro, bez padavina, dok će vjetar biti slab do umjeren.

Zbog visokih temperatura, osjetljivim grupama stanovništva preporučuje se da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Građanima se savjetuje lagana odjeća od prirodnih materijala, zaštita glave šeširom ili kapom, kao i korištenje zaštite od sunca. Preporučuje se i lagana, prozračna obuća, poput sandala ili platnenih cipela.

Za regiju Tuzla danas je aktivno narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, i to od 11 do 15 sati. U tom periodu očekuje se najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stepeni Celzijusa. Iz upozorenja se navodi da visoke temperature mogu dovesti do zdravstvenih rizika, posebno kod ugroženih grupa, među kojima su starije i vrlo mlade osobe.

Narandžasto upozorenje za regiju Tuzla izdato je i za 29. juni, u periodu od 10 do 15:59 sati, kada se očekuje maksimalna temperatura jednaka ili viša od 36 stepeni Celzijusa. Građanima se savjetuje da budu spremni na visoke temperature, da prate preporuke nadležnih službi i da se ponašaju u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.