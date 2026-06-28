Stiže promjena vremena: Prije zahlađenja temperature i do 42 stepena

Promjena vremena očekuje se početkom jula, ali Bosnu i Hercegovinu prije toga čeka još nekoliko izuzetno vrućih dana, uz vrhunac aktuelnog toplotnog talasa i temperature koje bi lokalno mogle dosezati i do 42 stepena.

Prema najavama meteorologa stranice BH Meteo, početak jula mogao bi donijeti osjetno osvježenje, lokalnu kišu, pljuskove sa grmljavinom, ali i mogućnost nepogoda. Kako trenutno pokazuju prognozni modeli, prvih pet do sedam dana jula trebalo bi proteći bez ekstremnih vrućina.

„Osvježavajuća prognoza u punom jeku vrućina. Početkom jula promjena vremena uz zahlađenje, lokalno kišu, pljuskove sa grmljavinom, ali i nepogode. Kako trenutno stvari stoje u prvih 5 do 7 dana jula bez paklenih vrućina“, saopćeno je iz BH Meteo.

Ipak, do najavljene promjene vremena ostaje period vrlo visokih temperatura. Vrućine će se zadržati i narednih dana, a vrhunac toplotnog talasa mogao bi ugroziti i pojedine temperaturne rekorde za juni mjesec.

„Do najavljenog zahlađenja, ostalo nam je još nekoliko veoma vrućih dana uz vrhunac aktuelnog toplotnog talasa. Temperature do lokalno 42°C, ugroženi su i pojedini temperaturni rekordi za jun mjesec“, naveli su iz BH Meteo.

Najavljena promjena vremena donijela bi predah nakon višednevnih vrućina, ali se zbog mogućih pljuskova, grmljavine i lokalnih nepogoda građanima savjetuje oprez i praćenje narednih meteoroloških informacija.

Do tada se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, uzimanje dovoljno tečnosti i posebna pažnja prema djeci, starijim osobama, hroničnim bolesnicima i svima koji rade na otvorenom.