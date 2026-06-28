Svjetsko prvenstvo ulazi u nokaut fazu: Ovo su svi parovi i satnice

Kompletirana je grupna faza Svjetskog prvenstva, nakon koje su poznati svi parovi šesnaestine finala.

Bosna i Hercegovina će u borbi za plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, dok Hrvatsku očekuje jedan od najtežih mogućih protivnika, Portugal.

Nokaut faza počinje večeras utakmicom između Južne Afrike i Kanade, a jedan od najatraktivnijih susreta prve runde bit će duel Brazila i Japana. Bosna i Hercegovina će u noći sa 1. na 2. juli igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u San Franciscu, dok će Hrvatska u noći sa 2. na 3. juli odmjeriti snage s Portugalom.

Parovi šesnaestine finala Svjetskog prvenstva:

Južna Afrika, Kanada, 28. juni u 21:00

Brazil, Japan, 29. juni u 19:00

Njemačka, Paragvaj, 29. juni u 22:30

Nizozemska, Maroko, 30. juni u 03:00

Obala Bjelokosti, Norveška, 30. juni u 19:00

Francuska, Švedska, 30. juni u 23:00

Meksiko, Ekvador, 1. juli u 03:00

Engleska, DR Kongo, 1. juli u 18:00

Belgija, Senegal, 1. juli u 22:00

SAD, Bosna i Hercegovina, 2. juli u 02:00

Španija, Austrija, 2. juli u 21:00

Portugal, Hrvatska, 3. juli u 01:00

Švicarska, Alžir, 3. juli u 05:00

Australija, Egipat, 3. juli u 20:00

Argentina, Zelenortska Ostrva, 4. juli u 00:00

Kolumbija, Gana, 4. juli u 03:30

Od šesnaestine finala više nema prava na grešku. Ukoliko nakon 90 minuta rezultat bude neriješen, igrat će se produžeci, a po potrebi i penali, kako bi bio odlučen svaki putnik u osminu finala.