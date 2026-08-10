UEFA, AFC i CONCACAF nastavili pritisak na FIFA-u: Traže nezavisnu istragu o planu za Svjetsko prvenstvo

UEFA, Azijska fudbalska konfederacija (AFC) i CONCACAF nastavili su zajednički pritisak na rukovodstvo FIFA-e, poručivši da povlačenje spornog prijedloga koji se odnosio na komercijalizaciju, odnosno prodaju udjela povezanih sa Svjetskim prvenstvom, nije dovoljno da bi cijeli slučaj bio završen.

Tri kontinentalne konfederacije objavile su zajedničko saopćenje u kojem navode da žele potpuno razjašnjenje okolnosti u kojima je prijedlog pripreman i predstavljen. Smatraju da problem nije samo u načinu komunikacije, kako je to FIFA pokušala predstaviti, već u samom procesu donošenja odluka i pitanju povjerenja u rukovodstvo svjetske fudbalske organizacije.

Iz UEFA-e, AFC-a i CONCACAF-a naglašavaju da fudbal ne pripada pojedincu niti jednoj instituciji, već igračima, navijačima, klubovima, nacionalnim savezima i organizacijama koje imaju obavezu da štite njegovu budućnost.

Podsjetili su da su značajne promjene u svjetskom fudbalu tokom prethodnih godina, među kojima su proširenje takmičenja, odluke o domaćinima Svjetskih prvenstava 2030. i 2034. godine te raspodjela sredstava nacionalnim savezima, rezultat zajedničkih odluka, a ne djelovanja jednog čovjeka.

Tvrde da problem nije novac

Tri konfederacije navode da njihov sukob s FIFA-om nije povezan s novcem niti s pokušajem da se nacionalnim savezima uskrati finansijska podrška.

Ističu da su i ranije zagovarali odgovornu raspodjelu velikih finansijskih rezervi FIFA-e kako bi više novca bilo usmjereno u razvoj fudbala i nacionalnih saveza.

Također poručuju da ne dovode u pitanje ranije donesene odluke o proširenju takmičenja, broju mjesta na Svjetskom prvenstvu niti raspodjeli sredstava, već način na koji je rukovodstvo FIFA-e pokušalo provesti posljednji prijedlog.

Prema njihovom stavu, suština problema je integritet upravljanja svjetskim fudbalom i odgovornost izabranih zvaničnika prema organizacijama koje predstavljaju.

Traže nezavisnu istragu

UEFA, AFC i CONCACAF posebno su kritikovali pismo koje je FIFA naknadno uputila svojim potpredsjednicima i 211 nacionalnih saveza.

Smatraju da FIFA priznaje određene greške u procesu, ali ih uglavnom predstavlja kao problem komunikacije. Tri konfederacije tvrde da je riječ o znatno ozbiljnijem pitanju jer je prijedlog, prema njihovim navodima, predstavljen u kratkom roku, bez dovoljno konsultacija i bez mogućnosti da nacionalni savezi detaljno razmotre njegove posljedice.

Posebno spornim smatraju pokušaj prodaje udjela povezanih sa FIFA Svjetskim prvenstvom, navodeći da takav potez nije mogao biti tretiran samo kao proceduralna greška.

FIFA je najavila da će svom Vijeću dostaviti izvještaj o događajima, ali UEFA, AFC i CONCACAF smatraju da to nije dovoljno. Traže da cijeli slučaj ispita potpuno nezavisna treća strana, bez učešća administracije FIFA-e ili drugih osoba koje bi mogle biti direktno zainteresovane za ishod istrage.

Kritike i zbog sastanka u Maroku

Tri konfederacije osvrnule su se i na nedavni sastanak rukovodstva FIFA-e u Maroku. Navode da je na njemu od izabranih zvaničnika bio prisutan samo jedan, dok članovi FIFA Vijeća i predstavnici nacionalnih saveza nisu učestvovali.

Prema njihovim tvrdnjama, sastanku je prisustvovao dio visokih rukovodilaca zaposlenih u FIFA-i, što smatraju dodatnim razlogom za zabrinutost zbog načina upravljanja organizacijom.

UEFA, AFC i CONCACAF poručili su da će nastaviti insistirati na odgovornosti i transparentnosti, bez obzira na to što je FIFA u međuvremenu odustala od prvobitnog prijedloga.