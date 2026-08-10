Pucnjava u Brčkom, muškarac teško ranjen

Adin Jusufović
Pucnjava u Brčkom, muškarac teško ranjen
Foto: HIT TV

U naselju Ilićka kod Brčkog jutros je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

Incident se dogodio nešto nakon 6 sati u ulici Mihajla Pupina, a ranjen je muškarac inicijala M. Đ. Nakon napada prevezen je u brčansku bolnicu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

Prema informacijama koje je objavio RTV Hit Brčko, muškarac je napadnut u blizini svoje porodične kuće. Nezvanično, dvojica muškaraca došla su motociklima, presrela ga, a zatim prema njemu ispalila više hitaca. Navodi se da je tokom napada ispaljeno oko pet metaka.

Povrijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne povrede i zadržan je na liječenju na Odjeljenju hirurgije brčanske bolnice.

Iz Policije Brčko distrikta potvrđeno je da su dojavu o pucnjavi zaprimili jutros u 6:22 sati.

Policijski službenici nalaze se na mjestu događaja, gdje je u toku uviđaj i prikupljanje tragova koji bi trebali pomoći u rasvjetljavanju okolnosti napada. Ulica Mihajla Pupina zbog policijskih aktivnosti trenutno je zatvorena za saobraćaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o motivu pucnjave niti o identitetu osoba koje se dovode u vezu s napadom. Više detalja očekuje se nakon provođenja policijske istrage.

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