Teška saobraćajna nesreća kod Gračanice: Vozač prevezen u UKC Tuzla

Nedžida Sprečaković
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo
Foto: Ilustracija

U mjestu Babići kod Gračanice dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teško povrijeđen 48-godišnji muškarac iz Doboj Istoka.

Prema dostupnim informacijama, 48-godišnji vozač zadobio je teške tjelesne povrede, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Na mjestu nesreće intervenisali su policijski službenici, a poduzete su potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Inače, na području Tuzlanskog kantona tokom protekla 24 sata evidentirano je ukupno deset saobraćajnih nesreća.

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