Uhapšene tri osobe osumnjičene za krijumčarenje više od 900 migranata

Tri visokopozicionirana pripadnika sirijskih kriminalnih mreža uhapšena su u Njemačkoj i Srbiji u međunarodnoj akciji usmjerenoj protiv krijumčarenja migranata preko Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Balkana.

Hapšenja su rezultat višegodišnje istrage njemačke savezne policije, provedene uz podršku Europola. Istražitelji su pratili dvije povezane kriminalne grupe za koje se sumnja da su organizovale ilegalni ulazak više od 900 migranata u Evropsku uniju.

Prva mreža bila je povezana s milicijom u Libiji i organizovala je prelazak Sredozemnog mora u neispravnim i pretrpanim čamcima, čime su životi migranata bili ozbiljno ugroženi. Procjenjuje se da je ova grupa ostvarila najmanje 875.000 eura nezakonite dobiti.

Druga mreža djelovala je iz Srbije, odakle je sirijske državljane prebacivala preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema zemljama Evropske unije. Migranti su potom prevoženi dalje prema Austriji, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj.

Uhapšeni se povezuju s najmanje 17 većih krijumčarskih operacija. Tokom akcije u Njemačkoj je izvršeno šest pretresa, a zaplijenjena dokumentacija i drugi dokazi upućeni su na forenzičku analizu.

Pet članova ove kriminalne mreže ranije je uhapšeno u odvojenim akcijama provedenim u Njemačkoj, Nizozemskoj i Bosni i Hercegovini. Nadležni ocjenjuju da posljednja hapšenja predstavljaju značajan udarac organizovanom krijumčarenju migranata na balkanskoj ruti.