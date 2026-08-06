Lana Pudar predvodi reprezentaciju BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar predvodit će reprezentaciju BiH na Evropskom seniorskom prvenstvu, koje će od 10. do 17. augusta biti održano u Parizu, saopćeno je iz Plivačkog kluba Orka.

Dvadesetogodišnja Mostarka na prvenstvo stiže nakon godine provedene u jednom od najjačih američkih plivačkih sistema i višemjesečnih priprema za najvažnija takmičenja ove sezone. U Parizu će uz nju biti trener Damir Đedović.

Nakon Evropskog prvenstva Lanu očekuje i nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu, koje će trajati od 21. augusta do 2. septembra. Tamo će braniti dvije zlatne medalje osvojene prije četiri godine u Oranu.

Lana Pudar već ima tri medalje sa seniorskih evropskih prvenstava. U Rimu je 2022. godine osvojila zlato na 200 metara delfin i bronzu na 100 metara delfin, dok je dvije godine kasnije u Beogradu stigla do srebra na 200 metara delfin.

Iza nje je uspješna sezona u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je trenirala i nastupala kao članica programa Virginia Swimming & Diving u NCAA ligi. Svakodnevni rad u konkurenciji vrhunskih plivačica dodatno je podigao nivo njene forme pred evropsku smotru.

Iako ima tek 20 godina, Lana je najuspješnija plivačica u historiji Bosne i Hercegovine. Osvajala je medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima, dva puta nastupila na Olimpijskim igrama i dva puta postala prvakinja Mediteranskih igara.

Na najvećim seniorskim takmičenjima do sada je osvojila sedam medalja, tri zlatne, jednu srebrnu i tri bronzane, čime se svrstala među najuspješnije sportistkinje Bosne i Hercegovine.

Plivački klub Orka u Parizu će, osim Lane Pudar, imati još jednu predstavnicu. Za hrvatsku reprezentaciju nastupit će iskusna Amina Kajtaz.

Evropsko prvenstvo bit će prvi veliki ispit za Lanu ovog ljeta, a sportska javnost u BiH od njenog nastupa očekuje još jednu potvrdu da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog plivanja.