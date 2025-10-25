Briljantan start Lane Pudar u Americi, slavila je u debitantskoj utrci

RTV SLON
Lana Pudar, bh. plivačica
Lana Pudar (Foto:Arhiva/ Reprezentacija.ba)

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar uspješno je započela svoju univerzitetsku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, ostvarivši pobjedu u svojoj prvoj utrci za University of Virginia (UVA), najtrofejniji ženski plivački tim u SAD-u.

Na takmičenju održanom u okviru „dual meet“ formata, gdje se univerzitetski timovi nadmeću u dvomeču, Lana je briljirala u disciplini 200 metara delfin, pobijedivši s vremenom 1:56.54.

University of Virginia bio je ubjedljiv u ukupnom skoru protiv University of North Carolina, trijumfujući rezultatom 203:90.

Ovim nastupom Lana je na najbolji način otvorila novu sezonu i najavila uspješan početak svoje NCAA karijere, u kojoj će se takmičiti protiv najjačih američkih plivačica, sticati iskustvo i napredovati u vrhunskim uslovima koje nudi jedan od najprestižnijih sportskih univerziteta u SAD-u.

pročitajte i ovo

Sport

Esma Dizić u Bratislavi oborila rekord Lane Pudar

Vijesti

Lana Pudar započela trenažni proces

Magazin

„Školske potrepštine“ ili borba za život? Kampanja koja je šokirala Ameriku

Vijesti

Nova američka naknada: Posjete SAD-u s vizom mogle bi poskupjeti za...

Vijesti

Lana Pudar peta u finalu 100 leptir na U-23 Europskom prvenstvu

Vijesti

Cijena gasa značajno porasla nakon američkog napada na Iran

Politika

Satnivuković čestitao građanima RS 50. jubilarni lažni referendum

Vijesti

Direktor FUP-a: Curenje informacija iz istrage urušava povjerenje građana u pravosuđe

Istaknuto

Spavat ćemo sat duže: U nedjelju pomjeramo kazaljke unazad

Vijesti

Crveni križ FBiH u posljednjoj sedmici oktobra obilježava Sedmicu solidarnosti

BiH

Popis onoga što se smije prenijeti preko granice iz BiH u Hrvatsku

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]