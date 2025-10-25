Briljantan start Lane Pudar u Americi, slavila je u debitantskoj utrci

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar uspješno je započela svoju univerzitetsku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, ostvarivši pobjedu u svojoj prvoj utrci za University of Virginia (UVA), najtrofejniji ženski plivački tim u SAD-u.

Na takmičenju održanom u okviru „dual meet“ formata, gdje se univerzitetski timovi nadmeću u dvomeču, Lana je briljirala u disciplini 200 metara delfin, pobijedivši s vremenom 1:56.54.

University of Virginia bio je ubjedljiv u ukupnom skoru protiv University of North Carolina, trijumfujući rezultatom 203:90.

Ovim nastupom Lana je na najbolji način otvorila novu sezonu i najavila uspješan početak svoje NCAA karijere, u kojoj će se takmičiti protiv najjačih američkih plivačica, sticati iskustvo i napredovati u vrhunskim uslovima koje nudi jedan od najprestižnijih sportskih univerziteta u SAD-u.