Prvačićima u Tuzlanskom kantonu danas završava školska godina

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio je odluku kojom se nastava za učenike prvog razreda osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona završava danas, 10. juna 2026. godine.

Kako je navedeno u odluci, školska 2025/2026. godina za prvačiće završava se bez obzira na realizovani fond nastavnih dana ili nastavnih sati propisan nastavnim planom i programom.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja i dostavljena je svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Time je i zvanično okončana školska godina za najmlađe osnovce u Tuzlanskom kantonu, dok će učenici ostalih razreda nastavu pohađati prema utvrđenom školskom kalendaru.