Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 28.07.2026. godine (utorak) na području:

Grada Gradačca u naseljima: Toke, Čuste, Lukavac Donji, Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Avramovina, Grabov Gaj, Jelovče Selo, Zelinja, Jasenica, Međeđa, Kerep, Biberovo Polje, Srnice Donje i Gornje, Vučkovci i Hrgovi Donji u vremenu od 09:00 do 09:30 sati. Grada Gračanice u naseljima: Mehmedovići, Trnovci i Džakule u vremenu od 09:00 do 09:30 sati.

Dana 29.07.2026. godine (srijeda) na području Grada Gradačca u naseljima: Bare, Barišići, Jurići, Bjeljevina Donja i Gornja i Okanovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.