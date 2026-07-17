Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 19.07.2026. godine (nedjelja) na području:

Grada Gračanice u naseljima Stjepan Polje Bare i Lukavica u vremenu od 10:00 do 14:0 sati. Općine Doboj Istok u naseljima Stanić Rijeka, Klokotnica, Velika Brijesnica, Mala Brijesnica i Lukavica Rijeka u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Općine Kladanj:

– u naseljima Gojsalići, Starić, Trnovače kladanjske, Ravne, Turalići, Prijevor, Vučinići, Plahovići, Tisovac, Rogoze, Mladovo,Vranovići, Olovci, Tuholj, Brateljevići, Pauč, Drinjače, Hotani, Suljići i Goletići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naseljima Podglavica, Ujića i Vučinići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.