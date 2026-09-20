Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom
Dana 21.09.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u ulicama: Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Beru vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
2 Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona, Aljkovići i vremenu od 08:30 do 14:00 sati.
Dana 22.09.2026. godine (utorak) na području grada Tuzle dio ulice Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.