Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 21.09.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Beru vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2 Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona, Aljkovići i vremenu od 08:30 do 14:00 sati.

Dana 22.09.2026. godine (utorak) na području grada Tuzle dio ulice Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.