Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

 

 

Dana 21.09.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Beru vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2 Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona, Aljkovići i vremenu od 08:30 do 14:00 sati.

 

Dana 22.09.2026. godine (utorak) na području grada Tuzle dio ulice Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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