Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 13.09.2026. godine (nedjelja) na području

1.Grada Tuzle u naseljima: Demirovići, Breze, Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska Poljana, Hrvatska Poljana, Klade, Kiseljak, Ljubače, Kovačevići, Cerik , Cerovi, Husino Dom, Bjeluše, Husino Škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, Pranjići, Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajić, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola ,Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Pepići, Hođžići, Kadići ,Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Gračanice:

– u naseljima: Grabovac u Gračanici, naselje Stankove Bare, MZ Stjepan Polje (izuzev naselja Bare u Stjepan Polju koja će imati napajanje) i komplet MZ Malešići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Lepinac, Gračaničkih gazija, Lejlekuša, Šenik, Zlatnih ljiljana, Luke, Vuknić, Jug, Riječka, Bosanskih Kraljeva, Stubljanska strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski centar Evropa, Sultan Mehmeda fatiha 2, Fridriha Foglara-kej, Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Adema Alića, Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala,111. Gračaničke brigade i Hadžikadijina te u naseljima: Gornja Orahovica, Donja Orahovica, Rječica, Doborovci, Seljanuša i Žuže u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naselju oko puta za Terme te u naseljima: Donja Orahovica, Rječica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Makovci, Hotilj, Kulići, Turkovići, Gornja Orahovica, Pribava, Donja Lohinja i Gornja Lohinja u vremenu od 12:30 do 15:00 sati.

Dana 14.09.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle u ulici Stjepana Matijevića u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.