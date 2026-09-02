Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 03.09.2026. godine (četvrtak) na području Grada Tuzle

– u ulicama: Meše Selimovića, Dragodol, Pašage Mandžića, Dr. Mladena Stojanovića, Ive Bojanovića, Murata Priganice, Saliha Vugića, Hasana Brkića, Otokara Keršovanija i 27. Marta te u naseljima Tušanj, Piskavica, Đape, Mandići, Rovine, Moluška Rijeka, Cerovi i Rasovac u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
– u naselju Vilušići i dijelu ulice Husinskih rudara u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

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