Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 26.08.2026. godine (srijeda) na području:

Općine Kladanj u naseljima Gojsalići, Starić, Ravne, Trnovače Kladanjske, Turalići i Vitalj u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

Dana 27.08.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: 26.Augusta, Arifa Redžića i Mramorska u vremenu od 07:30 do 13:00 sati.