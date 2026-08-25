Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 26.08.2026. godine (srijeda) na području:

Općine Kladanj u naseljima Gojsalići, Starić, Ravne, Trnovače Kladanjske, Turalići i Vitalj u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

Dana 27.08.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: 26.Augusta, Arifa Redžića i Mramorska u vremenu od 07:30 do 13:00 sati.

  1. Grada Srebrenika u naseljima: Brezje, Previle, Osoje, Podorašje, Lisovići, Brezik, Krušik, Jasenica,Crveno Brdo, Dabojevići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

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