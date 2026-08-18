Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 19.08.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Mramorska, 26. Augusta, Arifa Redžića, Miralema Junuzovića i 38. Divizije u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u ulici Husinskih Rudara u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,
– u naseljima: Naselja Dobrnja, Čanići i dio naselja Marina Glava, Previle, Lipnica i Ljepunice u vremenu od 08:00 do 11:00 sati,
– u naseljima: Srednja Lipnica, Marjanovići, Dragulje, Karagići, Hasanovac, Matići, Dorić Mahala, Gornja Lipnica, Tisovac, Snoz, Trstje i Lipnica u vremenu od 11:00 do 14:00 sati,
– u ulicama: Uzeira Mehičića i Balibegova Mahala u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

3. Općine Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica i Zaseok u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

Dana 20.08.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Kojšino, Borić, Džindić Mahala i Ludviga Kube u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

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