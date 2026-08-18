Dr. Ivana Iveljić među autorima značajnog naučnog rada iz oblasti kardiologije

RTV SLON
Dr. Ivana Iveljić među autorima značajnog naučnog rada iz oblasti kardiologije
Dr. Ivana Iveljić među autorima značajnog naučnog rada iz oblasti kardiologije

Dr. Ivana Iveljić, šefica Interventne kardiologije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, jedna je od autorica naučnog rada objavljenog u časopisu European Heart Journal Supplements, publikaciji povezanoj s Evropskim kardiološkim društvom.

Rad pod nazivom „Breaking stereotypes: baseline features, treatment strategies, and 12-month outcomes in SCAD AMI patients: findings from the Serbian SCAD registry (SR SCAD)” bavi se spontanom disekcijom koronarnih arterija, poznatom kao SCAD, te načinima liječenja i ishodima pacijenata nakon akutnog infarkta miokarda.

Riječ je o složenom kardiološkom stanju koje zahtijeva preciznu dijagnostiku i individualan pristup svakom pacijentu, a istraživanje donosi podatke o karakteristikama pacijenata, primijenjenim metodama liječenja i njihovom zdravstvenom stanju tokom 12 mjeseci praćenja.

Učešće dr. Ivane Iveljić u ovom istraživanju predstavlja još jedan primjer uključivanja ljekara iz Tuzle u međunarodne stručne i naučne projekte iz oblasti savremene kardiologije.

Dr. Ivana Iveljić u UKC-u Tuzla rukovodi Interventnom kardiologijom, oblasti koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti srca primjenom savremenih invazivnih procedura. Objavljivanje rada u stručnom časopisu evropskog nivoa istovremeno doprinosi razmjeni iskustava i novih saznanja među kardiolozima iz različitih zemalja.

Za UKC Tuzla značajno je i to što se njegovi stručnjaci kroz ovakve projekte uključuju u istraživanja koja mogu doprinijeti boljem razumijevanju rijetkih i zahtjevnih kardioloških stanja, kao i unapređenju pristupa dijagnostici i liječenju pacijenata.

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