Dr. Ivana Iveljić među autorima značajnog naučnog rada iz oblasti kardiologije

Dr. Ivana Iveljić, šefica Interventne kardiologije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, jedna je od autorica naučnog rada objavljenog u časopisu European Heart Journal Supplements, publikaciji povezanoj s Evropskim kardiološkim društvom.

Rad pod nazivom „Breaking stereotypes: baseline features, treatment strategies, and 12-month outcomes in SCAD AMI patients: findings from the Serbian SCAD registry (SR SCAD)” bavi se spontanom disekcijom koronarnih arterija, poznatom kao SCAD, te načinima liječenja i ishodima pacijenata nakon akutnog infarkta miokarda.

Riječ je o složenom kardiološkom stanju koje zahtijeva preciznu dijagnostiku i individualan pristup svakom pacijentu, a istraživanje donosi podatke o karakteristikama pacijenata, primijenjenim metodama liječenja i njihovom zdravstvenom stanju tokom 12 mjeseci praćenja.

Učešće dr. Ivane Iveljić u ovom istraživanju predstavlja još jedan primjer uključivanja ljekara iz Tuzle u međunarodne stručne i naučne projekte iz oblasti savremene kardiologije.

Dr. Ivana Iveljić u UKC-u Tuzla rukovodi Interventnom kardiologijom, oblasti koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti srca primjenom savremenih invazivnih procedura. Objavljivanje rada u stručnom časopisu evropskog nivoa istovremeno doprinosi razmjeni iskustava i novih saznanja među kardiolozima iz različitih zemalja.

Za UKC Tuzla značajno je i to što se njegovi stručnjaci kroz ovakve projekte uključuju u istraživanja koja mogu doprinijeti boljem razumijevanju rijetkih i zahtjevnih kardioloških stanja, kao i unapređenju pristupa dijagnostici i liječenju pacijenata.