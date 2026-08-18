Zvanično: Amar Dedić potpisao za Newcastle United

Amar Dedić novi je fudbaler Newcastle Uniteda, čime je reprezentativac Bosne i Hercegovine napravio veliki korak u karijeri i stigao u jednu od najjačih fudbalskih liga svijeta.

Engleski premijerligaš zvanično je potvrdio dolazak 24-godišnjeg bh. reprezentativca iz portugalske Benfice. Dedić je sa Newcastleom potpisao ugovor na pet godina, a na St. James’ Parku nosit će dres sa brojem 37.

Amar Dedić tako će svoju karijeru nastaviti u Premier ligi, nakon što je prethodnih godina skrenuo pažnju igrama na klupskom, ali i reprezentativnom nivou. Newcastle ga je predstavio kao svoje šesto pojačanje prvog tima tokom ovog ljetnog prijelaznog roka.

Dolaskom u Newcastle bh. reprezentativac dobija priliku za nastupe na najvećoj evropskoj fudbalskoj sceni, a mogao bi postati i prvi reprezentativac Bosne i Hercegovine koji će zaigrati za ovaj engleski klub.

Za Dedića sada počinje novo poglavlje karijere, u dresu kluba sa St. James’ Parka i pred navijačima koji će od nove sezone imati još jedan razlog da prate nastupe reprezentativca Bosne i Hercegovine.