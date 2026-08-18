Zvanično: Amar Dedić potpisao za Newcastle United

Nedžida Sprečaković
Zvanično: Amar Dedić potpisao za Newcastle United
Zvanično: Amar Dedić potpisao za Newcastle United

Amar Dedić novi je fudbaler Newcastle Uniteda, čime je reprezentativac Bosne i Hercegovine napravio veliki korak u karijeri i stigao u jednu od najjačih fudbalskih liga svijeta.

Engleski premijerligaš zvanično je potvrdio dolazak 24-godišnjeg bh. reprezentativca iz portugalske Benfice. Dedić je sa Newcastleom potpisao ugovor na pet godina, a na St. James’ Parku nosit će dres sa brojem 37.

Amar Dedić tako će svoju karijeru nastaviti u Premier ligi, nakon što je prethodnih godina skrenuo pažnju igrama na klupskom, ali i reprezentativnom nivou. Newcastle ga je predstavio kao svoje šesto pojačanje prvog tima tokom ovog ljetnog prijelaznog roka.

Dolaskom u Newcastle bh. reprezentativac dobija priliku za nastupe na najvećoj evropskoj fudbalskoj sceni, a mogao bi postati i prvi reprezentativac Bosne i Hercegovine koji će zaigrati za ovaj engleski klub.

Za Dedića sada počinje novo poglavlje karijere, u dresu kluba sa St. James’ Parka i pred navijačima koji će od nove sezone imati još jedan razlog da prate nastupe reprezentativca Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zmaj pojačao Hajduk: Dennis Hadžikadunić potpisao za splitske “Bile”

Sport

Amar Dedić danas potpisuje za Newcastle, Benfica dobija 35 miliona eura

Vijesti

Amar Dedić karijeru nastavlja u Newcastleu: Transfer vrijedan 35 miliona eura

Sport

Košarkaški Zmajevi na Vlašiću bruse formu za Poljsku i nastavak kvalifikacija

Newsletter

Historijsko ljeto za bh. fudbal: Transferi trojice Zmajeva mogli bi premašiti...

Vijesti

Mejdan čeka Zmajeve: Košarkaši BiH počeli pripreme za nastavak kvalifikacija za...

Vijesti

BiH na sastanku UN Konvencije o biološkoj raznolikosti: Fokus na finansiranju i zaštiti prirode

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Za žene u sigurnosnim institucijama BiH osigurano 270 hiljada KM

Vijesti

Wizz Air uvodi tri nove linije prema europskim metropolama

Vijesti

Penjanje uz stepenice može čuvati srce: Nekoliko minuta dnevno povezano s dužim životom

Učitati više