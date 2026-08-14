Historijsko ljeto za bh. fudbal: Transferi trojice Zmajeva mogli bi premašiti 100 miliona eura

Ljetni prijelazni rok mogao bi ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih u historiji bh. fudbala, s obzirom na to da bi transferi trojice reprezentativaca Bosne i Hercegovine zajedno mogli premašiti vrijednost od 100 miliona eura.

Nakon velikih transfera Tarika Muharemovića i Kerima Alajbegovića, sada je u centru pažnje Amar Dedić.

Bh. reprezentativac je u četvrtak nastupio protiv Heartsa, a prema posljednjim informacijama, to bi mu mogao biti i posljednji meč u dresu portugalskog velikana.

Navodno je Dedić već dogovorio lične uslove s Newcastle Unitedom, a spominje se ugovor do 2031. godine. Transfer insajder Nicolo Schira objavio je da je engleski klub spreman izdvojiti oko 30 miliona eura za njegov dolazak.

Muharemović je ovog ljeta prešao u Leeds United za 37 miliona eura, dok je Alajbegović napravio transfer u Juventus vrijedan oko 30 miliona eura.

Ukoliko i Dedić ostvari transfer u sličnom iznosu, uz eventualne bonuse ukupna vrijednost transfera ove trojice bh. reprezentativaca mogla bi premašiti 100 miliona eura.

Takav rasplet učinio bi ovogodišnji prijelazni rok jednim od najvrjednijih i najznačajnijih za bosanskohercegovački fudbal.