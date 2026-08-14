Košarkaški Zmajevi na Vlašiću bruse formu za Poljsku i nastavak kvalifikacija

Jasmina Ibrahimović

Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na Vlašiću, gdje pod vodstvom selektora Darija Gjergje obavlja pripreme za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Iz Košarkaškog saveza BiH poručili su da pripreme protiču u odličnoj atmosferi, a Zmajevi će prvu ozbiljniju provjeru imati 20. augusta, kada će u Sportskoj dvorani Hrasnica odigrati prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Susret počinje u 19 sati, a ulaznice su puštene u prodaju putem platforme Event.ba.

Utakmica protiv Poljske poslužit će stručnom štabu kao važna provjera pred početak druge faze kvalifikacija za Mundobasket. Reprezentaciju BiH već 28. augusta u tuzlanskom Mejdanu očekuje duel protiv Italije, dok će tri dana kasnije, 31. augusta, Zmajevi gostovati Litvaniji u Vilniusu.

BiH je prvu fazu kvalifikacija završila s omjerom dvije pobjede i četiri poraza, ali je izborila plasman među 24 reprezentacije koje nastavljaju borbu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Selektor Gjergja za predstojeći kvalifikacioni ciklus na širi spisak uvrstio je 18 košarkaša: Edina Atića, Amara Gegića, Darka Talića, Adnana Arslanagića, Miću Milovanovića, Xaviera Castanedu, Vojina Ilića, Emana Šertovića, Edina Preldžića, Adina Vrabca, Aleksandra Lazića, Asima Gutića, Amara Alibegovića, Stefana Simanića, Jusufa Nurkića, Kenana Kamenjaša, Luku Garzu i Aliju Islamovića.

Zmajevi tako na Vlašiću podižu radnu temperaturu pred veoma zahtjevan period, a ogled s Poljskom trebao bi pokazati u kakvoj formi bh. košarkaši dočekuju važne kvalifikacione duele protiv Italije i Litvanije.

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