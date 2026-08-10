Zmajevi počinju pripreme bez Muse i Sulejmanovića, Gjergja objavio spisak za Italiju i Litvaniju

Jasmina Ibrahimović
Košarkaška reprezentacija BiH u augustu nastavlja borbu za Mundobasket
Detalj sa utkamice u Beogradu / foto credit KS BiH

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja odredio je igrače na koje računa u pripremnom periodu pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Na spisku su Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mićo Milovanović, Xavier Castaneda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović.

Reprezentacija će se okupiti 12. augusta na Vlašiću, gdje počinje pripreme za dva važna kvalifikacijska susreta. Zmajevi će 28. augusta u Tuzli ugostiti Italiju, dok ih 1. septembra očekuje gostovanje Litvaniji u Vilniusu.

Gjergja, međutim, ni u ovom reprezentativnom terminu neće moći računati na Džanana Musu i Emira Sulejmanovića.

Obojica su još u procesu rehabilitacije.

Prije kvalifikacijskih utakmica BiH će odigrati i dvije provjere. Prva je zakazana za 20. august protiv Poljske u Hrasnici, dok će tri dana kasnije Zmajevi u tuzlanskom Mejdanu odmjeriti snage s ekipom Bosne BH Telecom.

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