Cazin priredio svečan doček Arjanu Maliću nakon uspjeha sa Zmajevima

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Arjan Malić dočekan je u Cazinu uz veliki broj građana koji su mu poželjeli dobrodošlicu nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Na prijemu u Gradskoj upravi, gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević istakao je da uspjesi nogometne reprezentacije predstavljaju trenutke zajedništva i ponosa za sve građane Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je nacionalni tim na Mundijalu predstavio najljepšu sliku zemlje.

Ogrešević je zahvalio Maliću na zalaganju i promociji Bosne i Hercegovine, poručivši da je svojim igrama pokazao kako se s ponosom i maksimalnim angažmanom brane boje državnog dresa.

Maliću su poželjeni mnogo uspjeha u nastavku karijere, uz uvjerenje da će njegov primjer biti dodatna motivacija mladim sportistima koji sanjaju nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.