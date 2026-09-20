Muharemović u završnici sačuvao mrežu Leedsa i donio bod protiv Crystal Palacea

RTV SLON
Foto: Leeds United

Leeds United i Crystal Palace odigrali su bez golova u susretu petog kola engleskog Premiershipa, a bh. reprezentativac Tarik Muharemović imao je nekoliko važnih intervencija.

Muharemović je utakmicu počeo od prve minute i još jednom odigrao svih 90 minuta za Leeds.

Posebno je do izražaja došao u završnici susreta. U 88. minuti Ismaila Sarr bio je u dobroj poziciji za udarac, ali je Muharemović pravovremenom reakcijom stigao do njega i uspio izbiti loptu prije nego što je napadač Crystal Palacea zaprijetio golu.

Bh. defanzivac imao je zapaženu intervenciju i u prvom poluvremenu, kada je klizećim startom spriječio protivničkog igrača da dođe u izglednu priliku.

Muharemović je ove sezone već upisao jedan pogodak i jednu asistenciju, a standardan je u početnoj postavi engleskog kluba.

Nakon pet odigranih kola Leeds ima devet bodova i još uvijek nije pretrpio poraz.

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