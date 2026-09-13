Kenan Busuladžić povrijeđen pred okupljanje Zmajeva

Kenan Busuladžić, novi reprezentativac Bosne i Hercegovine, povrijedio se na utakmici Malmöa protiv Örgrytea i teren napustio već u 20. minuti.

Do povrede je došlo nakon duela s Tobiasom Sanom, poslije kojeg je Busuladžiću bandažirano koljeno, a s terena je izašao uz pomoć medicinskog osoblja.

Stepen povrede za sada nije poznat, pa se tek očekuju detaljnije informacije nakon ljekarskih pregleda.

Dodatnu zabrinutost izazvala je procjena stručnog komentatora TV4 Jensa Fjellströma, koji je naveo da ga je situacija podsjetila na povredu prednjeg križnog ligamenta kakvu je i sam ranije imao. Ipak, zvanične potvrde o težini povrede nema.

Kenan Busuladžić nalazi se na spisku selektora Sergeja Barbareza za naredno okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa će njegov zdravstveni status biti posebno praćen u narednim danima.

Eventualno duže odsustvo predstavljalo bi novi problem za stručni štab Zmajeva pred predstojeće reprezentativne obaveze.