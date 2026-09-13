Cijene goriva u BiH pod pritiskom: Šta rast nafte i dizela može značiti za vozače

Cijene goriva u BiH mogle bi u narednom periodu biti pod dodatnim pritiskom zbog snažnog rasta cijena nafte i dizela na svjetskom tržištu, iako to ne znači da će poskupljenja na domaćim pumpama uslijediti automatski ili odmah.

Cijena sirove nafte Brent posljednjih dana ponovo je premašila 100 dolara po barelu, dok je globalno tržište dizela posebno opterećeno smanjenom ponudom i poremećajima u snabdijevanju. Reuters navodi da su među glavnim razlozima geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, problemi s transportom nafte kroz ključne pomorske pravce i smanjena dostupnost rafiniranih goriva.

Zašto je to važno za BiH?

Bosna i Hercegovina zavisi od uvoza naftnih derivata, zbog čega promjene na međunarodnom tržištu vremenom mogu uticati i na nabavne, a potom i maloprodajne cijene.

Samo je u Federaciju BiH tokom prvih šest mjeseci ove godine uvezeno više od 513 hiljada tona naftnih derivata. Više od 92 posto uvoza stiglo je iz Hrvatske, Srbije i Italije, pokazuju podaci Federalnog ministarstva trgovine.

Zbog takve zavisnosti domaće tržište nije izolovano od rasta cijena nafte, troškova prerade i poremećaja u evropskom lancu snabdijevanja.

Dizel trenutno pod najvećim pritiskom

Najizraženiji problem trenutno je na tržištu dizela. Globalna ponuda ostaje ograničena, dok potražnja ulaskom u jesen raste zbog transporta, poljoprivrede i priprema za zimsku sezonu.

Dodatnu neizvjesnost stvaraju poremećaji u radu i izvozu iz pojedinih rafinerija, kao i problemi na energetskim rutama kroz Bliski istok. Reuters navodi da bi ponuda dizela mogla ostati zategnuta i tokom zime.

To je posebno značajno za cijene goriva u BiH, jer dizel ima veliku ulogu u cestovnom transportu robe. Njegovo poskupljenje zato se ne odražava samo na troškove vozača, nego može povećati i troškove prijevoza drugih proizvoda.

U Federaciji ograničene marže

Vlada Federacije BiH je u junu, upravo zbog poremećaja na energetskom tržištu, ograničila maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate.

Maksimalna veleprodajna marža određena je na 0,06 KM po litru, a maloprodajna na 0,25 KM po litru. Mjera je uvedena na period od 90 dana s ciljem ublažavanja posljedica tržišnih poremećaja i zaštite životnog standarda građana.

Ograničavanje marži može ublažiti dio pritiska na krajnju cijenu, ali ne može u potpunosti neutralisati eventualni snažniji rast nabavnih cijena.

Hoće li gorivo u BiH poskupjeti?

Za sada se ne može pouzdano tvrditi da slijedi novo poskupljenje na domaćim benzinskim pumpama. Na krajnju cijenu utiču nabavne cijene derivata, kretanje nafte, kurs dolara, troškovi transporta, porezi i marže distributera.

Ipak, nastavak rasta nafte iznad 100 dolara po barelu i dugotrajniji nedostatak dizela predstavljali bi nepovoljan signal i za domaće tržište.

Zbog toga će cijene goriva u BiH u narednim danima u velikoj mjeri zavisiti od toga hoće li se stanje na svjetskom energetskom tržištu stabilizovati ili će trenutni poremećaji potrajati.