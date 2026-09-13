Završen Bike Fest Panonika: Tuzla još jednom okupila ljubitelje motocikala

Na Panonskim jezerima u Tuzli danas je završen Bike Fest Panonika 2026, tradicionalna manifestacija koja je tokom protekla tri dana okupila motocikliste iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih zemalja.

Ovogodišnje izdanje festivala donijelo je druženje bajkera, defile motocikala kroz grad, različite zabavne sadržaje i muzički program, a Panonska jezera bila su mjesto susreta ljubitelja motocikala i dobre atmosfere.

Manifestacija je održana od 11. do 13. septembra, u organizaciji Moto kluba „Tuzla“ i JP Pannonica Tuzla.

Završetkom ovogodišnjeg Bike Festa, Tuzla je još jednom potvrdila da je domaćin manifestacija koje na jedno mjesto privlače brojne posjetioce i učesnike izvan Bosne i Hercegovine.