Panonika završava ljetnu sezonu, najavili slobodan ulaz

Panonika završava ljetnu sezonu 2026. godine u nedjelju, 13. septembra, nakon čega će kompleks Panonskih jezera u Tuzli ostati otvoren za šetnju i rekreaciju, ali kupanje više neće biti moguće.

Odluku o završetku sezone donijela je Uprava JP Pannonica d.o.o. Tuzla zbog znatno manjeg broja posjetilaca, visokih troškova održavanja i nadzora kompleksa u punom kapacitetu, kao i nepovoljne vremenske prognoze za naredni period.

Od ponedjeljka, 14. septembra, ulaz na kompleks Panonskih jezera bit će slobodan. Istovremeno će biti završeno redovno održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u kapacitetu koji je bio osiguran tokom ljetne sezone.

Kapije Panonike bit će otvorene za slobodan ulaz i tokom subote i nedjelje, 12. i 13. septembra, kada se održava Bike Fest Panonika 2026.

Uspješna sezona uprkos promjenjivom vremenu

Iz JP Pannonica navode da je ljetnu sezonu obilježilo promjenjivo vrijeme tokom juna i jula, dok su u augustu zabilježene izrazito visoke temperature.

Uprkos vremenskim oscilacijama, sezonu ocjenjuju vrlo uspješnom. Posebno ističu da je protekla bez sigurnosnih, zdravstvenih i ekoloških incidenata koji bi mogli značajnije uticati na rad kompleksa i boravak posjetilaca.

Nastavljen je i trend povećanja broja gostiju koji u Tuzlu dolaze iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, susjednih, ali i drugih evropskih zemalja.

Iako Panonika završava ljetnu sezonu, kompleks će i tokom jeseni biti dostupan građanima i posjetiocima za šetnju, rekreaciju i boravak na otvorenom, a iz ovog preduzeća posebno izdvajaju slane slapove kao jednu od atrakcija koju je moguće posjetiti i nakon kupališne sezone.

Događaji na Panonici nastavljaju se i tokom septembra

Program na kompleksu Panonskih jezera neće završiti sa kupališnom sezonom. Nakon susreta motorista ovog vikenda, u nedjelju, 20. septembra, planirano je održavanje manifestacije „Pannonica Triathlon 2026“, prvenstva Bosne i Hercegovine u speed triatlonu.

Istog dana bit će održan i Super Kid Akvatlon namijenjen djeci uzrasta od sedam do 15 godina.

Kraj septembra rezervisan je za tradicionalne susrete raftera „Raftlook 2026“.

Iz JP Pannonica zahvalili su gostima na posjeti tokom proteklih mjeseci i pozvali građane da Panoniku posjećuju i tokom jeseni.