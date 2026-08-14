Panonika traži Beach Body 2026: Evo ko se sve može prijaviti

Jasmina Ibrahimović
Pannonica Beach Body 2026: Treće jezero u subotu postaje ljetna pista, evo šta očekuje posjetioce
Pannonica Beach Body 2026: Treće jezero u subotu postaje ljetna pista, evo šta očekuje posjetioce

Panonska jezera u Tuzli u subotu, 15. augusta, bit će domaćin manifestacije PANNONICA BEACH BODY 2026, koja će na Trećem jezeru spojiti zabavu, sport i ljetnu atmosferu.

Takmičenje će biti održano od 12 do 14 sati, a učesnici će se nadmetati u više kategorija, među kojima su najbolji kupaći kostim, najbolje žensko i muško tijelo, najbolji six pack, najoriginalnija frizura te najbolji pivski stomak.

Za pobjednike su pripremljene nagrade partnera manifestacije, uključujući poklon bonove, članarine za teretanu, suplemente, frizerske vaučere i pakete Tuzlanskog piva.

Osim glavnih kategorija, bit će organizovani i fit izazovi u sklekovima i planku za žene i muškarce.

Organizatori pozivaju posjetioce da dođu na Treće jezero, podrže takmičare i uživaju u programu pod otvorenim nebom.

Zainteresovani za učešće mogu se prijaviti putem e-maila [email protected], uz navođenje imena, prezimena i kategorije u kojoj žele nastupiti.

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