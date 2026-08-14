U Gradačcu održan Međunarodni sajam pčelarstva, predstavljeni brojni proizvodi od meda

U okviru Sajma šljive u Gradačcu danas se održava deveti Međunarodni sajam pčelarstva „Gradačac 2026“, u organizaciji Udruženja pčelara „Pčela“.

Na sajmu učestvuje 27 izlagača, a osim predstavljanja proizvoda, program uključuje i stručna predavanja te razmjenu iskustava među pčelarima.

Predsjednik Udruženja „Pčela“ Mirsad Delibašić kazao je da će Elvir Ćutura održati predavanje o pripremi pčelinjih zajednica za uzimljavanje. Dodao je i da je ove godine pristiglo oko 240 uzoraka meda i proizvoda na bazi meda koji će biti ocjenjivani nakon 17. augusta.

Među izlagačima je i pčelar iz Cazina Zijad Hodžić, koji se ovim poslom bavi gotovo tri decenije i posjeduje oko 120 košnica. On upozorava da klimatske promjene, nedostatak vode i hrane za pčele sve više otežavaju proizvodnju.

Hodžić je u Gradačcu predstavio i kestenov med, koji je rijetkost na ovom području. Cijene meda koje nudi kreću se oko 25 KM po kilogramu.

Na sajmu učestvuje i Sejad Turnadžić iz Živinica, koji ima 126 košnica i proizvodi više vrsta meda, polen, propolis i druge proizvode. Ovogodišnju sezonu ocijenio je veoma uspješnom, navodeći da je proizveo oko 1,2 tone meda.

Pčelari ističu da su ovakve manifestacije važne ne samo zbog prodaje, nego i zbog edukacije, novih poznanstava i razmjene iskustava s kolegama iz drugih krajeva.