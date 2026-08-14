Zenica se oprašta od pet tragično stradalih planinara: U utorak Dan žalosti i kolektivna dženaza

Tijela pet zeničkih planinara koji su tragično stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji tokom vikenda će biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu.

Povodom ove tragedije, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom je utorak, 18. august 2026. godine, proglašen Danom žalosti na području grada.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine i Grada Zenica na pola koplja, dok tog dana neće biti održavane javne manifestacije zabavnog karaktera.

Komemoracija stradalim planinarima bit će održana u utorak u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Ispratna dova bit će proučena prije ikindija-namaza u Sultan Ahmedovoj džamiji, dok će kolektivna dženaza-namaz biti klanjana nakon ikindije, u 16.44 sati, u kompleksu Islamskog centra „Sultan Ahmed“.

Nakon dženaze uslijedit će kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na Gradskom groblju Prašnice.

U tragediji na Elbrusu život su izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Iz Gradske uprave Zenica uputili su saučešće porodicama, prijateljima i cijeloj planinarskoj zajednici, poručivši da će Zenica trajno čuvati uspomenu na svojih pet sugrađana.