Zenica se oprašta od pet tragično stradalih planinara: U utorak Dan žalosti i kolektivna dženaza

Jasmina Ibrahimović

Tijela pet zeničkih planinara koji su tragično stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji tokom vikenda će biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu.

Povodom ove tragedije, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom je utorak, 18. august 2026. godine, proglašen Danom žalosti na području grada.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine i Grada Zenica na pola koplja, dok tog dana neće biti održavane javne manifestacije zabavnog karaktera.

Komemoracija stradalim planinarima bit će održana u utorak u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Ispratna dova bit će proučena prije ikindija-namaza u Sultan Ahmedovoj džamiji, dok će kolektivna dženaza-namaz biti klanjana nakon ikindije, u 16.44 sati, u kompleksu Islamskog centra „Sultan Ahmed“.

Nakon dženaze uslijedit će kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na Gradskom groblju Prašnice.

U tragediji na Elbrusu život su izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Iz Gradske uprave Zenica uputili su saučešće porodicama, prijateljima i cijeloj planinarskoj zajednici, poručivši da će Zenica trajno čuvati uspomenu na svojih pet sugrađana.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dan je žalosti u Federaciji BiH zbog smrti pet planinara na...

Vijesti

Sutra Dan žalosti u Federaciji BiH zbog smrti pet planinara na...

BiH

Nikšić najavio Dan žalosti u FBiH zbog stradanja planinara na Elbrusu

BiH

Vijeće ministara BiH nije razmatralo proglašenje 11. jula danom žalosti

Vijesti

Vlada FBiH proglasila 11. juli 2026. godine Danom žalosti u FBiH

Vijesti

Dan žalosti u Banovićima nakon tragičnog događaja u naselju Čifluk

Newsletter

Historijsko ljeto za bh. fudbal: Transferi trojice Zmajeva mogli bi premašiti 100 miliona eura

Istaknuto

Gužve na cestama širom BiH: Duge kolone prema Jablanici i na više graničnih prelaza

Vijesti

Treći protest autoškola u TK: Bez dogovora, traže preispitivanje zakonitosti odluke

Istaknuto

POSKOK vodi istragu protiv Nerina Dizdara i još 14 osoba zbog sumnje na zloupotrebe

Vijesti

Federalno tužilaštvo otkrilo nove detalje pretresa Rimca i Ćosića

Učitati više