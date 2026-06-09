Dan žalosti u Banovićima nakon tragičnog događaja u naselju Čifluk

Općinski načelnik dr. sc. Mehmed Hasanović donio je odluku o proglašenju 10. juna Danom žalosti na području općine Banovići povodom tragičnog događaja koji se dogodio 7. juna u naselju Čifluk.

U ovom događaju jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede.

Kako je saopćeno iz Općine Banovići, tragedija je duboko potresla građane i izazvala osjećaj tuge i zabrinutosti u cijeloj lokalnoj zajednici.

Proglašenjem Dana žalosti iskazuje se poštovanje prema preminuloj osobi, upućuje iskreno saučešće porodici te izražava saosjećanje sa svim osobama pogođenim ovim tragičnim događajem.

Iz Općine su pozvali građane, institucije, javne ustanove, privredne subjekte i medije da svojim djelovanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju Dana žalosti i iskažu solidarnost s porodicom stradale osobe.

„U ovim teškim trenucima naše misli su uz porodicu preminule osobe, kojoj upućujemo izraze najdubljeg saučešća“, navodi se u saopćenju.