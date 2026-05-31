Sutra Dan žalosti na području općine Kalesija

Na području općine Kalesija sutra, 1. juna 2026. godine, bit će Dan žalosti, odlučio je općinski načelnik Nermin Mujkanović.

Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u Memorijalnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop tri žrtve protekle agresije sa područja Zvornika. Njihovi posmrtni ostaci identificirani su nakon dugogodišnje potrage.

Obilježavanje Dana žalosti podrazumijeva spuštanje zastava na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija.

Tokom Dana žalosti neće biti održavani javni programi kulturnog, zabavnog i drugog sadržaja koji nisu primjereni karakteru obilježavanja ovog dana.

Pravna i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužna su svoje poslovanje uskladiti sa dostojanstvom Dana žalosti.

Elektronski mediji sa područja općine Kalesija programske sadržaje prilagodit će obilježavanju Dana žalosti, u skladu sa važećim propisima i društvenom odgovornošću.

Dan žalosti predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, ali i podsjetnik na trajnu obavezu čuvanja sjećanja na nevino stradale tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je.