Sutra kolektivna dženaz u Gornjoj Kalesiji: Ukop tri žrtve proteklog rata

Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak, 1. juna, biti klanjana u Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija.

Prema ranijim informacijama iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine bit će ukopana jedna identifikovana žrtva, kao i posmrtni ostaci dvije žrtve čiji identitet do sada nije bilo moguće utvrditi.

Identifikovana žrtva koja će biti ukopana je Rahić, Hasana, Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašča u Zvorniku.

Osim Roberta Rahića, u dva mezara bit će spušteni i posmrtni ostaci dvije žrtve koje nije bilo moguće identificirati. Prema informacijama kojima raspolaže Institut za nestale osobe BiH, pretpostavlja se da se radi o dvije žrtve ubijene na području Zvornika 1992. godine.

Posmrtni ostaci jedne žrtve ekshumirani su u junu 2000. godine na lokalitetu Zlatne vode u Zvorniku. Riječ je o posmrtnim ostacima koji su pronađeni na površini terena.

Posmrtni ostaci druge žrtve, čija identifikacija nije bila moguća, ekshumirani su u septembru 2019. godine na lokalitetu Sejfići.

Na području Zvornika ekshumacije su izvršene na 219 lokacija, od čega se u 58 slučajeva radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 1.519 žrtava, dok se još uvijek traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava.