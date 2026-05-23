Kalesija se prisjetila heroja: Obilježen Dan oslobođenja i Dan općine

Svečanim defileom ulicama Kalesije, polaganjem cvijeća na Centralno spomen-obilježje i Svečanom akademijom obilježen je 23. maj, Dan oslobođenja i Dan općine Kalesija.

Cvijeće i vijence na Centralno spomen-obilježje položile su delegacije Općine Kalesija, predvođene načelnikom Nerminom Mujkanovićem, Općinskog vijeća na čelu s predsjedavajućim Damirom Džafićem, Drugog pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Vlade Tuzlanskog kantona predvođene premijerom Irfanom Halilagićem, te Skupštine Tuzlanskog kantona na čelu s predsjednicom Ivanom Mijatović.

Počast šehidima i poginulim borcima odali su i predstavnici Općine Sapna, boračkih organizacija, organizacija porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, političkih stranaka, nevladinog sektora, sportskih kolektiva i brojni građani.

Nakon polaganja cvijeća, u sali Bosanskog kulturnog centra “Alija Izetbegović” održana je Svečana akademija.